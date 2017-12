Graz: Rathauswebcam liefert neuen Blickwinkel

Am Dienstag hat die Stadt Graz eine neue Webcam an der Spitze des Rathauses montiert und in Betrieb genommen. Sie ermöglicht einen online abrufbaren 360°-Rundumblick über die Altstadt.

Es sei „ein Standort, zu dem sonst nur noch die Dachdecker hinkommen“, versprach die Stadt Graz am Dienstag in einer Aussendung. Die Kamera, die die städtische Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit installieren ließ, ist neben der Panoramakamera am Schloßberg und jener auf dem Hauptplatz die dritte Webcam der Stadt Graz.

ORF

Die insgesamt vier zu einem Bildlieferanten verbundenen Kameras der WebMediaSolutions GmBH filmen rauf zum Uhrturm, vorbei zum Schöckl im Hintergrund, zum Kunsthaus und zu anderen gekennzeichneten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Selbst ist das Kameraset allerdings kaum zu sehen: Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen dürfen die Geräte vom Boden aus nur wenig sichtbar sein, so die Stadt.

