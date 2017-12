Freude über Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft

Noch vier erwartungsvolle Einkaufstage sind es bis Weihnachten - und schon jetzt fällt die Bilanz äußerst zufriedenstellend aus: 1,5 Prozent mehr Umsätze wurden erzielt, Innen- und Bezirksstädte freuen sich über vermehrten Zulauf.

Die Prognosen haben sich bewahrheitet: Das leichte Plus, das der Handel sich heuer für das Weihnachtsgeschäft erhofft hatte, lässt sich wenige Tage vor dem Heiligen Abend konkret in Zahlen festmachen.

Grund dafür sei wohl die gute Konjunkturlage, so der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark, Gerhard Wohlmuth: „Aus steirischer Sicht können wir eigentlich zufrieden sein, weil wir das die ersten drei Wochen analysiert haben - und da haben wir circa ein bis eineinhalb Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr.“

Schuhe, Kleidung und Sportartikel als „Spitzenreiter“

Schuh- und Lederwaren, Konfektion und Sportartikel seien heuer besonders gerne gekauft worden: „Das sind die absoluten Spitzenreiter“, kommentiert Wohlmuth. Dabei werden die Steirer heuer auch etwas mehr als die angepeilten 370 Euro für Geschenke ausgeben.

Graz Tourismus - Tom Lamm

Was außerdem auffällt, sei eine Trendwende, wo die Steirer ihre Geschenke kaufen - nämlich nicht nur sehr gerne in Einkaufscentern, sondern wieder verstärkt in der Innenstadt bzw. in Bezirksstädten. Einen Grund sieht Gerhard Wohlmuth in der guten und persönlichen Beratung vieler Geschäfte in der Stadt.

Im letzten Drittel des Weihnachtsgeschäfts

Große Erwartungen gebe es auch hinsichtlich der Einkäufe in den kommenden Tagen knapp vor Weihnachten, so der Spartenobmann: „Wir haben circa zwei Drittel des Weihnachtsgeschäfts schon gemacht. Die letzte Woche ist immer eine sehr starke - da rechnen wir mit circa 30 Prozent.“ Und am 27. Dezember geht das Weihnachtsgeschäft ja traditionell in die Verlängerung - mit Umtauschen und dem Einlösen von Gutscheinen.

