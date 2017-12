Das war 2017: Society

Es war ein Society-Jahr der Legenden und Jubilare: Zwischen Auftritten der Rolling Stones oder Bob Geldof reihten sich Besuche von Johann Lafer bis Arnold Schwarzenegger - und jede Menge Höhepunkte.

Knapp 100.000 Fans pilgerten im August zu dem Konzertereignis des Jahres nach Spielberg: Im 56. Jahr ihres Bestehens bewiesen die Rolling Stones, dass es durchaus immer noch einmal geht - mehr dazu in Rolling Stones: Spielberg, Rock und 95.000 Fans (16.9.2017).

Mit dem kanadischen Softrocker Bryan Adams gab sich ein weiterer Altmeister die Ehre - diesmal in Graz. Daneben lud Volks-Rock’n Roller Andreas Gabalier zu zwei Mega-Konzerten nach Schladming - mehr dazu in Gabalier: „Freu mich über Doppel-Heimspiel“ (26.8.2017).

Ehrentage und Megashows Egal, ob Bob Geldof oder Arnold Schwarzenegger: Zum Geburtstagfeiern kommen viele Stars gern in die Steiermark - für großartige Shows sowieso.

Im Oktober feierte der von der Queen zum Ritter geschlagene Rockmusiker Bob Geldof seinen 66. Geburtstag gemeinsam mit seinen steirischen Fans - mehr dazu in Bob Geldof feiert Geburtstag mit Konzert in Weiz (8.10.2017).

Seinen 70er hat Arnold Schwarzenegger dagegen mit Freunden bei einem Weinbauern in der Weststeiermark zelebriert, wo er auch mit dem Ehrenring des Landes ausgezeichnet wurde - mehr dazu in Schwarzenegger 70: Vom Steirerbuben zum Superstar (29.7.2017).

Mit einem Puch-Maxi aus dem Jahre 1957 flitzte dagegen Starkoch Johannes Lafer zu seinem 60er, der ausgiebig in seiner steirischen Heimat gefeiert wurde. Etwas ruhiger - jedoch nicht weniger festlich - feierte Altbischof Johann Weber heuer seinen 90. Geburtstag.

400 Jahre Schwarzenberg

Ein weiteres stolzes Jubiläum wurde mit „400 Jahre Schwarzenberg in Murau“ begangen - mehr dazu in Murau feiert blaublütiges Jubiläum (19.6.2017). Neben Salutschüssen gab es 2017 jedoch auch Hochzeitsglocken zu hören: Nach 16 Jahren Probezeit heirate Speedqueen Renate Götschl den ORF-Journalisten Hannes Kargl - mehr dazu in Ex-Skirennläuferin Renate Götschl hat geheiratet (4.8.2017)

Glücksgefühle haben sich weitere Stars dagegen bei diversen Oldtimer-Rennstrecken geholt, für die sie 2017 wieder in die grüne Mark angereist sind - allen voran US-Schauspieler Patrick Dempsey, mittlerweile Stammgast bei der Ennstal-Classic - mehr dazu in 25. Ennstal-Classic: „Edelstahl“ auf Rädern (25.6.2017).

Schnelligkeit und persönlicher Einsatz wurden auch bei diversen Freizeit-Sportwettbewerben und Charity-Ereignissen gemessen, bei denen sich die Promis auch heuer wieder erfolgreich für den guten Zweck stark machten.