Kunasek: „Steiermark wird immer im Fokus sein“

In der Grazer Burg hat FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek am Donnerstag seinen Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) absolviert - die Steiermark werde für ihn immer im Fokus stehen.

Die Temperaturen waren kalt - der Empfang umso wärmer: Im Hof der Grazer Burg wurde der neue Verteidigungsminister am Donnerstagvormittag vom Landeshauptmann gebührlich mit Militärmusik empfangen. Schützenhöfers Bestreben? „Dass die Standorte in der Steiermark erhalten bleiben. Wir haben diesbezüglich schon gut miteinander zusammengearbeitet gegenüber dem bisherigen Verteidigungsminister“, so der Landeshauptmann.

ORF

Kunaseks Fachkenntnisse als Unteroffizier würden dem Steirer bei seiner neuen Aufgabe in Wien helfen. Das Arbeitsgespräch zwischen Landeshauptmann und Verteidigungsminister fand dann unter vier Augen statt.

„Es wird nichts zugesperrt“

Doch so viel sei laut Kunasek verraten: „Als Steirer und als Unteroffizier, der ich 13 Jahre lang war, wird die Steiermark immer im Fokus stehen. Da ist es ganz besonders wichtig, auch die Infrastruktur weiter auszubauen. Ich habe heute auch für den Landeshauptmann die ersten Zahlen mit, die ich mir habe ausheben lassen - es schaut ja nicht so schlecht aus in der Steiermark. Und was die Standorte insgesamt betrifft: Es wird nichts zugesperrt - im Gegenteil!“

