Ärztenotdienst zu den Feiertagen

Rund 100 praktische Ärzte sind während der kommenden Feiertage in der Steiermark im Einsatz: Sie sichern gemeinsam mit den Rettungsdiensten und den Krankenhäusern die medizinische Versorgung.

Den steirischen Ärztenotruf erreicht man unter der Nummer 141 - hier wird man rund um die Uhr automatisch mit dem diensthabenden Allgemeinmediziner in der Nähe verbunden.

In Graz ist das der Ärzte-Notdienst, auf dem Land sind rund 100 praktische Ärzte im Bereitschaftsdienst, sagt Alexander Moussa, Obmann der Allgemeinmediziner in der Ärztekammer und selbst Hausarzt in Hartberg: „Für alle medizinischen Fragen, Erstkonsultationen vom Kleinkind bis zum Hochbetagten stehen wir da zur Verfügung. Es braucht sich niemand Sorgen machen, dass kein Arzt erreichbar ist.“

Der Vorteil, im Krankheitsfall einen Landarzt zu konsultieren, liegt für Moussa auf der Hand: „Dass der Arzt auch, wenn es notwendig ist, Hausbesuche macht, grundsätzlich telefonisch erreichbar ist und Erstauskünfte und Einschätzungen abgeben kann. Und viele Kollegen haben sogar eine Bereitschaftsdienst-Sprechstunde.“

Welcher Allgemeinmediziner wann und wo im Dienst ist, findet man auf der Homepage der steirischen Ärztekammer: Dort wird auch in einem Video auch erklärt, wer der richtige Ansprechpartner für die unterschiedlichen Beschwerden ist. Natürlich sind auch die Rettungs-Dienste und Krankenhäuser an den Feiertagen für akute Notfälle erreichbar.

