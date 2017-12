Bei Forstarbeiten schwer verletzt

In Wiersdorf im Bezirk Südoststeiermark ist am Donnerstag ein 49-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Der Südoststeirer wurde von einem gefällten Baum am Bein getroffen.

Der Mann war gerade dabei, mit einer Motorsäge einen Baum zu fällen, als dieser unerwartet umfiel - der Baum schnellte im Bereich des Einschnitts in die Höhe und traf den Mann am linken Oberschenkel.

Mit Hubschrauber ins UKH Graz geflogen

Der 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen - er musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden.