Vordernberg-Häftling nach Flucht gefasst

Bei einer Drogen-Schwerpunktkontrolle hat die Polizei jetzt einen Anfang Dezember aus dem Anhaltezentrum Vordernberg geflüchteten Schubhäftling festgenommen. Seine beiden Komplizen wurden bereits in der Fluchtnacht gefasst.

Das Trio war in der Nacht auf den 5. Dezember aus dem Anhaltezentrum im Bezirk Leoben geflohen. Zuvor war es den Afghanen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gelungen, eine rund 100 Kilogramm schwere Scheibe auszuglasen - mehr dazu in Vordernberg: Drei Schubhäftlinge geflohen (5.12.2017). Noch in derselben Nacht konnte die Polizei jedoch zwei der Flüchtigen festnehmen.

Bei Drogen-Kontrolle entdeckt

Durch einen Zufall stießen die Beamten jetzt auch auf den dritten Komplizen: Bei einer Drogen-Schwerpunktkontrolle am Freitag in Graz konnte sich der 20-Jährige nicht ausweisen. Er wurde weiter überprüft - und schließlich als der gesuchte Schubhäftling erkannt.

Von Vordernberg sei der junge Mann mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Landeshauptstadt gekommen. Noch am Nachmittag wurde der Afghane festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Wien-Hernalser Gürtel gebracht.

Erhöhte Überwachung

Die Flucht der drei Schubhäftlinge hatte bereits Anfang Dezember für Aufregung in Vordernberg gesorgt: Nach der Kritik von Polizeigewerkschaft und Bürgermeistern reagierte die Anstaltsleitung mit Plänen zu erhöhter Überwachung und einem neuen Personalkonzept - mehr dazu in Vordernberg: Anstaltsleitung reagiert (5.12.2017).