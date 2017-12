Konkurs: Feilschen um Toni’s Freilandeier beginnt

Nach der Eröffnung des Konkursverfahrens über die Toni’s Handels GmbH hat ein Investor bereits sämtliche Immobilien der Firma gekauft. Jetzt beginnt das Feilschen um die begehrte Marke „Toni’s Freilandeier“.

Vor eineinhalb Wochen ist das Konkursverfahren eröffnet worden - mehr dazu in Toni’s Freilandeier insolvent (12.12.2017). Seitdem arbeitet der Masseverwalter an der Abwicklung und Fortführung des Unternehmens - mehr dazu in Toni’s Freilandeier: Schließung abgewendet (13.12.2017).

14 Bieter wollen die Marke

Bereits jetzt gibt es 14 Bieter für die begehrte und wertvolle Marke „Toni’s Freilandeier“. Darunter ist auch jener Investor, der - wie Gründer Toni Hubmann dem ORF in einem Interview bestätigt - sämtliche Immobilien des Unternehmens erstanden hat.

Dabei handelt es sich um Christian Maier, bis vor kurzer Zeit noch Finanzvorstand des börsennotierten Baukonzerns PORR AG. Maier ist auch der Cousin des Firmengründers. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ arbeitet er auf Hochdruck daran, die gesamte Firma zu übernehmen. Demnach habe auch die Fortführung am steirischen Standort oberste Priorität.

Gründer arbeitet an Alternativen

Hubmann selbst, der sich nach Beginn der wirtschaftlichen Probleme aus der Firma zurückgezogen hatte, glaubt nicht an die vermeintliche Rettung: Es gebe Pläne, die Produktion nach Oberösterreich zu verlegen, und das nicht nur von möglichen großen Mitbewerbern, sagt er im „Radio Steiermark“-Gespräch. Dass sein Cousin auch die Marke „Toni’s Freilandeier“ übernehmen werde, sei zudem keine fixe Sache.

Außerdem arbeite er selbst an Alternativen für das Unternehmen, die er nächsten Sommer präsentiere wolle. Für die betroffenen 38 Dienstnehmer sowie mehr als 100 Bauern, die jedes Jahr etwa 50 Millionen Eier an die Firma geliefert haben, bleibt die Zukunft ungewiss.

