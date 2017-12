Erste Regierungsklausur in Schloss Seggau

Bereits Anfang Jänner wird die neue Regierung ihre erste Klausur abhalten - und zwar im südsteirischen Schloss Seggau. Man wolle das in den Koalitionsverhandlungen angeschlagene Tempo beibehalten, wurde der frühe Termin begründet.

„Wir wollen möglichst schnell ins Arbeiten kommen“, so ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel. Die Regierung wird ihre erste Klausur daher schon am 4. und 5. Jänner abhalten. Als Ort wurde Schloss Seggau in der Südsteiermark ausgewählt.

„Gute Mischung“ angekündigt

Die Themen, die dort im Zuge der Klausur behandelt werden, würden gerade definiert. Der Kanzleramtsminister kündigte aber bereits an, dass es um eine „gute Mischung“ aus Entlastungen für die Menschen, Maßnahmen im Sicherheitsbereich und Sparen im System gehen werde.