Prostituierte überfallen: Polizei fahndet

Anfang Dezember ist eine Prostituierte im Grazer Bezirk Lend überfallen und beraubt worden. Noch immer fahndet die Polizei nach dem Täter - jetzt wurde ein Lichtbild veröffentlicht, das zu neuen Hinweisen führen soll.

Der Gesuchte soll am 2. Dezember die Dienste der Prostituierten in Anspruch genommen haben, ehe er ihr mit der Faust in den Bauch schlug und ihr jene 200 Euro raubte, die er ihr zuvor gegeben hatte - mehr dazu in Prostituierte von Freier ausgeraubt (3.12.2017).

LPD

Nach wie vor fahndet die Polizei nach dem Unbekannten. Nun veröffentlichte sie ein Fahndungsfoto und eine genaue Täterbeschreibung des Mannes: Er soll etwa 25 Jahre alt und 170 groß, untersetzt und arabischer Herkunft sein. An beiden Ringfingern trug er auffallend große Silberringe. Die Beamten bitten unter 059 / 133 65 3333 um Hinweise aus der Bevölkerung.