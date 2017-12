Graz: Zwei Millionen Besucher auf Adventmärkten

Am Ende der Adventszeit liegen bereits erste Besucherzahlen zum Dezember in der Landeshauptstadt vor: Bei Graz Tourismus spricht man von bis zu 90.000 Nächtigungen und rund zwei Millionen Besuchern auf den Adventmärkten.

Der Advent, der ja heuer ein ganz besonders kurzer war, ist vorbei. Nach den Weihnachtsfeiertagen blickt alles schon in Richtung Silvester. Dennoch zeigt man sich in Graz erfreut über die vergangene Adventzeit und die Besucherzahlen in der Landeshauptstadt im Dezember - mehr dazu in Frühstart der Adventmärkte lässt Kassen klingeln (17.11.2017).

„Zahlen, von denen wir nur träumen konnten“

Insgesamt gab es heuer 14 Adventmärkte in Graz, die in den vergangenen Wochen gut gefüllt waren, so Dieter Hardt-Stremayr von Graz Tourismus: „Wir sehen, dass im heurigen Jahr ungefähr zwei Millionen Besucher auf den Adventmärkten begrüßt werden konnten. Wir haben es noch nicht ganz in den Büchern, aber wir schätzen, dass zwischen 85.000 und 90.000 Nächtigungen im Dezember gezählt werden können. Das sind Zahlen, von denen wir vor wenigen Jahren nur träumen konnten.“

Graz Tourismus - Harry Schiffer

Übrigens: Zu verdanken sind die guten Umsätze auf den Adventmärkten nicht einmal ausschließlich den Touristen, so Hardt-Stremayr: „Von den Besuchern auf den Adventmärkten wissen wir, dass der allergrößte Teil aus der Stadt selbst kommt - oder auch aus der Region rund um Graz. Wenn wir einen 35-Kilometer-Zirkel um die Stadt ziehen, sind es 80 Prozent der Besucher auf den Adventmärkten, die aus dieser Region kommen. Die mischen sich dann mit den internationalen Besuchern.“

Link: