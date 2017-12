Startschuss für Weihnachts-Gutscheingeschäft

Am ersten Werktag nach den Feiertagen rechnet der steirische Handel wieder mit viel Kundschaft: Das Geschäft mit den Gutscheinen zu Weihnachten wird immer stärker und beschert noch einmal starke Umsätze.

Generell ist das heurige Weihnachtsgeschäft für den steirischen Handel bestens gelaufen - mit einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - mehr dazu in Weihnachten: Großes Plus für steirischen Handel (23.12.2017). Besonders häufig wurden heuer Gutscheine geschenkt: 15 bis 20 Prozent, also ein gutes Fünftel, macht der Anteil der Gutscheine im Weihnachtsgeschäft mittlerweile aus.

Und das Gutscheingeschäft ist auch für den Handel lukrativ: Denn wer einen Gutschein einlöst, kauft meist sogar noch um bis zu 15 Prozent mehr, sagt der Sprecher der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark, Gerhard Wohlmuth.

Weihnachtsgeschäft bis Mitte Jänner

Weihnachten ist also noch nicht vorbei: „Also für uns dauert das Weihnachtsgeschäft sowieso bis Mitte Januar, wo praktisch die ganzen Gutscheine eingelöst sind - und dann wird Endbilanz gemacht“, so Wohlmuth. 200 Millionen Euro haben die Steirer laut Wirtschaftskammer heuer zu Weihnachten für Geschenke ausgegeben - rund 20 bis 25 Millionen Euro entfielen davon auf Gutscheine, rechnet der Experte vor.

Und auch Christian Trampus, Leiter von Leoben City Shopping, bestätigt den Trend hin zum Gutschein als Geschenk - nicht nur zu Weihnachten: „Gutscheine werden immer mehr. Wir haben ja einen Gutschein für eine ganze Stadt - also Center und die komplette Innenstadt haben einen gemeinsamen Gutschein. Voriges Jahr hatten wir einen Rekord, als wir das ganze Jahr über 2,8 Millionen Gutscheine verkauft haben, den größten Teil macht natürlich das Weihnachtsgeschäft aus - und heuer ist es noch stärker gelaufen.“

Befristete Einlösung nicht verboten

Vor allem junge Menschen bekommen immer häufiger Gutscheine geschenkt, weiß der Geschäftsführer des EKZ Weinland in der Südsteiermark, Felix Bartolits: „Wenn man persönlich mit den Kunden spricht, sagen viele: ‚Wir tun uns mit Gutscheinen einfacher - was sollen wir der Jugend schenken? Wir kaufen Gutscheine, das kommt immer gut an.‘“

Gesetzlich sind Gutscheine eigentlich 30 Jahre gültig - doch darauf sollten sich Kunden nicht immer verlassen, warnen Rechtsexperten. Kurze Einlösefristen dürfen Unternehmen zwar nicht auf die Gutscheine drucken; generell verboten ist eine Befristung aber auch nicht.

