Alpinunfälle: Zwei Frauen schwer verletzt

Zu zwei schweren Alpinunfällen ist es am Stephanitag gekommen: In Bad Mitterndorf stürzte eine 59-Jährige bei einer Langlaufrunde; in Turrach kam eine 53-Jährige über den Schiern eines weiteren Sportlers zu Sturz.

Gegen 10.00 Uhr war die 53-jährige Kärntnerin dem 35-Jährigen, der ihr laut Polizei auf der sogenannten Lamplabfahrt vorausgefahren war, über die Schi gefahren. Dadurch dürfte die Frau zu Sturz gekommen sein, wobei sie schwere Verletzungen erlitt.

Pistenretter versorgten die Schifahrerin, bis man sie mit einem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt brachte. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Langläuferin auf Loipe verletzt

Keine zwei Stunden später kam es in Bad Mitterndorf in Bezirk Liezen zu einem weiteren Alpinunfall: Eine 59-Jährige war mit ihrem 57-jährigen Mann auf einer Langlaufrunde im Bereich der Sonnenalm nach Knoppen unterwegs, als sie plötzlich auf einer Loipe zu Sturz kam. Die Schwerverletzte konnte gegen 12.00 Uhr von einem Beamten der Alpinpolizei und zwei Mitarbeitern des Roten Kreuzes gerettet werden.