Online-Schulanmeldungen in Graz großer Erfolg

2.455 Grazer Kinder werden im kommenden Schuljahr zum ersten Mal eine Volksschule besuchen. Durch die Online-Voranmeldung bekam ein Großteil von ihnen bereits jetzt einen Fixplatz in ihrer gewünschten Schule.

Bereits zum dritten Mal hatten Grazer Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder per Online-Vormerkung für die Volksschule anzumelden - und mehr als zwei Drittel der Eltern der über 2.400 schulpflichtigen Kinder machten von dieser Option Gebrauch, wo sie drei verschiedene Schulen für ihren Nachwuchs bekanntgeben konnten.

94 Prozent der zukünftigen Volksschüler werden nun die Schullaufbahn in ihrer Wunschschule beginnen können; die anderen Kinder bekamen einen Fixplatz in einer der beiden anderen angegebenen Schulen.

Erstmals Wunschschule für alle Online-Anmeldungen

Schon in vergangenen Jahren war die Online-Anmeldung gut angenommen worden, bei der insgesamt dritten Auflage der Online-Vormerkung sei es diesmal aber zum ersten Mal gelungen, dass tatsächlich alle Kinder einen Platz in einer der drei Wunschschulen bekommen haben, freut sich der Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP).

Die persönliche Schulanmeldung in den Grazer Volksschulen findet heuer am 15. und 16. Jänner jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr statt: Dazu müssen alle Grazer Eltern mit ihren Kindern in eine Volksschule kommen; auch wer bereits eine Fixzusage dank der Onlinevormerkung hat, ist von diesem Termin nicht ausgenommen.

Link: