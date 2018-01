Brand in Büro der Energie Steiermark in Bruck

In einem Büro im Verwaltungsgebäude der Energie Steiermark in Bruck an der Mur ist Mittwochabend ein Brand ausgebrochen - die Feuerwehr war im Großeinsatz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17:55 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur über einen im ersten Stockwerk eines Bürogebäudes ausgebrochenen Brand informiert.

Gutmann/FF Bruck

Auch Betriebsfeuerwehren im Einsatz

Neben der Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur waren auch die Betriebsfeuerwehren voestalpine Wire Austria und Norske Skog mit zehn Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz. Das Feuer wurde gelöscht, verletzt wurde niemand.

Gutmann/FF Bruck

Ursache noch unbekannt

Bei dem Brand wurde ein Großteil des Büros zerstört. Der dadurch entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt. Die genaue Brandursache muss erst von den Brandsachverständigen ermittelt werden.