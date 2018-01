Blitzeis führte zu spektakulären Unfällen

Blitzeis hat in der Nacht auf Freitag zu etlichen Unfällen auf den steirischen Straßen geführt. Unter anderem kippten ein Milch- und ein Lebensmitteltransporter um; ein Räumfahrzeug rammte einen Feuerwehr-Lkw.

Kurz nach 3.00 Uhr kam der Milchtransporter bei Mixnitz im Bezirk Bruck an der Mur von der Fahrbahn ab, da sich auf der Straße Glatteis gebildet hatte: Der Lkw kippte über die Böschung gekippt und blieb in einem Bach liegen.

Umweltalarm hat laut Polizei keiner bestanden allerdings war die Bergung des Fahrzeugs aufwendig und musste von einer Spezialfirma durchgeführt werden. Erst am Vormittag war die Straße wieder befahrbar.

Räumfahrzeug kollidierte mit Feuerwehr

Im Zuge dieses Unfalls ereignete sich ein zweiter Unfall: Ein zufällig vorbeikommender Streuwagen wollte anhalten und fuhr mit der Schaufel in einen Lkw der Feuerwehr, der zum Unfallort ausgerückt war - das Feuerwehrauto wurde dabei leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Viele Auto-„Ausrutscher“

Zahlreiche Anzeigen und Feuerwehreinsätze wegen Glatteis und dadurch hängengebliebener Autos gab es im Raum Knittelfeld. Laut Polizei kamen dort etliche Autos von den Straßen - vorwiegend Nebenstraßen - ab, zwei Autos landeten in einem Zaun, ein anderes in einem Brückengeländer.

Lebensmittel-Lkw kippte um

Ein Lkw der mit Lebensmitteln beladen war, kippte über eine Böschung, nachdem er von er Straße gerutscht war. Verletzte gab es bei all diesen Unfällen laut Auskunft der Feuerwehr nicht.

Lawinengefahr steigt

Der Winter zeigt sich derzeit von seiner weniger angenehmen Seite: In vielen alpinen Gebieten im Westen Österreichs herrscht akute Lawinengefahr. In Vorarlberg und großen Teilen Tirols herrscht Lawinenstufe vier und damit die zweithöchste Warnstufe - mehr dazu in Lawinensituation in Österreich kritisch (news.ORF.at).

