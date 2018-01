Zu wenig Impfstoff gegen echte Grippe

Der Vierfach-Impfstoff, der gegen die heurigen Grippeviren entwickelt worden ist, ist weitgehend ausverkauft. Das Kontingent für Österreich war zu klein berechnet. Nur vom speziellen Impfstoff für ältere Personen gibt es genug.

Jedes Jahr ziehen von Asien aus neue Grippevirus-Stämme rund um den Globus. Von diesen Stämmen ausgehend werden jeweils die aktuellen Impfstoffe entwickelt. Für heuer war es ein spezieller Vierfach-Impfstoff, der die meisten Grippeviren, die in den nächsen Wochen bei uns zu erwarten sind, abdecken sollte. Sollte, denn der Vierfach-Impfstoff ist weitgehend ausverkauft.

Pharmaindustrie hat falsch berechnet

Der Grund, so die Leiterin des Grazer Gesundheitsamts, Eva Winter: „Es haben sich Hersteller und Großhändler an den Zahlen des Vorjahres orientiert, nur dass wir heuer erfreulicherweise eine höhere Impfbereitschaft haben, also wir liegen derzeit schon bei fünf bis zehn Prozent Teilnehmerzahlen über dem vergangen Jahr.“ Damit sind die von der Pharmaindustrie für Österreich berechneten Impfstoff-Kontingente offenbar zu klein ausgefallen.

Dreifachschutz für ältere Menschen

Für ältere Menschen könne man aber Entwarnung geben, so Winter. Für diese Personengruppe gäbe es einen sehr guten Dreifach-Impfstoff, der extra für ältere Personen entwickelt worden sei, „weil das ältere Immunsystem etwas träger wird und sozusagen eine Unterstützung braucht; und diese Unterstützung ist im Impfstoff vorhanden und verstärkt die Wirksamkeit.“

Auch für Jüngere möglich

Von diesem Impfstoff sei genügend vorhanden, so Winter. Und: „Man darf natürlich auch den Impfstoff für ältere Personen bei jüngeren grundsätzlich anwenden. Das kann der impfende Arzt oder die Impfärztin individuell entscheiden, ob der Impfstoff trotzdem geeignet ist.“

Erste Fälle bereits registriert

Ansonsten gilt in Grippe-Zeiten: Nicht jeden abbusseln, sich die Hände öfter waschen und eventuell auch öfter desinfizieren, an die frische Luft und aufpassen in Straßenbahnen. Die ersten Grippefälle sind bereits registriert worden, in den nächsten Wochen werden die Zahlen wohl ansteigen.