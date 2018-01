Alkohol-Dieb scheiterte an Wunde und Detektiv

Ein Mann ist in Graz beim Versuch, Alkohol zu stehlen, an einer Schnittwunde und einem Detektiv gescheitert. Er wurde dabei beobachtet, als seine Wunde, die er sich an einem ebenfalls gestohlenen Messer zugezogen hatte, versorgte.

Der 40 Jahre alte gebürtiger Georgier wollte in einem Kaufhaus im Grazer Bezirk Jakomini mehrere Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken stehlen.

Feuchttücher sollten helfen

Dazu nahm der Mann aus einem Regal zunächst zwei Messer an sich, mit denen wollte er die Diebstahlsicherungen von den Flaschen entfernen. Dabei aber schnitt sich der 40-Jährige. Um seine Wunde zu versorgen, griff der Mann wieder in ein Regal - und nahm Feuchttücher an sich.

Festnahme und Anzeige

Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Der 40-Jährige wurde festgenommen, zunächst ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert und angezeigt.