Mit Rodel gegen Baum geprallt

Zu einem schweren Rodelunfall ist es am Freitag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommen. Ein Wiener erlitt dabei laut Polizei schwere Verletzungen. Auf der Rodel befand sich auch ein Kind.

Der 59-Jährige fuhr Freitagnachmittag mit gemeinsam mit einem fünf Jahre alten Buben in Langenwang auf einer Forststraße von der Ganzalm Richtung Tal, teilte die Polizei am Samstag mit. In einer Rechtskurve verunglückten die beiden.

In Kurve mit Rodel ausgehoben

Der 59-Jährige und der fünf Jahre alte Bub kamen mit der Rodel in der Rechtskurve von der Straße ab, es hob sie samt der Rodel aus. Die beiden stürzten rund zwei Meter in einen Wald und prallten mit der Rodel gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der 59-Jährige schwer, der Fünfjährige nicht verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte den Verletzten in das Landeskrankenhaus Mürzzuschlag-Mariazell ein. Der Fünfjährige wurde zur Kontrolle in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht, so die Polizei.