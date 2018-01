Tausende stürmten Reisemesse am Flughafen

Während sich viele noch im Winterurlaub befinden machen andere schon Pläne für den Sommer. Bei der größten steirischen Reisemesse am Flughafen Graz gab es am Samstag einen riesigen Andrang. Tausende Urlaubshungrige und Fernwehsuchende überrannten die Reiseveranstalter.

ORF

So viele Menschen wie noch nie kamen laut Angaben des Flughafen Graz am Samstag zur Reisemesse um in den Katalogen zu schmökern und sich für den Sommerurlaub 2018 inspirieren zu lassen. Die Reiseveranstalter hatten alle Hände voll zu tun um die vielen Interessierten über Urlaubsziele, Urlaubstrends, Hotels und Preise zu informieren.

Von Hamburg bis Mauritius

Heuer interessierten sich sehr viele Steirer nicht nur für die typischen Urlaubsziele im Süden, wie Kroatien oder Italien, es darf ruhig weiter weg gehen. Reiseberaterin Lisa Pöll verzeichnete sehr viele Anfragen zu Fernreisen, wie Mauritius oder Sri Lanka. Aber auch näher gelegene Destinationen, wie zum Beispiel Hamburg, wurden stark nachgefragt. Mit Buchungen waren die Steirer am Samstag noch zurückhaltend. Reiseberater Norbert Mairinger registrierte viele Anfragen, gebucht werde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Neue Ziele ab Graz

Zufrieden mit den Besucherströmen bei der heurigen Reisemesse war auch Flughafen Graz Direktor Gerhard Widmann. Er sprach von den besten Zahlen seit Bestehen der Reisemesse. Der Flughafen Graz biete heuer ein sehr interessantes Programm an, vor allem auch im Charterbereich, sagte Widmann. Viele Steirer ziehe es heuer nach Griechenland, so Widmann: „Wir haben heuer elf griechische Inseln im Programm. Thessaloniki ist eine neue Griechenland-Destination. Wir fliegen erstmals heuer auch wieder nach Tunesien. Es gibt auch neue Kurz- und Städteflüge. Neu im Programm ist zum Beispiel Tiflis oder Shannon in Irland“, so Widmann.

Auch Mallorca bleibt trotz Niki-Pleite am Grazer Radar - zwei bis drei Mal pro Woche fliegt Eurowings auf die Balearen-Insel, die nach wie vor ein Hotspot bei steirischen Reisenden ist.