Schützenhöfer: Appell für gute Zusammenarbeit

ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer will die Steiermark bei der neuen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung gut vertreten. Im ORF-Steiermark-Neujahrsgespräch appelliert Schützenhöfer deshalb auch in der Steiermark gemeinsam im Bund aufzutreten.

Seine Bitte an alle in der Steiermark, vor allem an jene die in der Regierung sind, sei es, „weiß-grün im Fokus zu haben“. Weiß-grün sei die Farbe der er sich verpflichtet fühle. „Es ist gescheit, wenn wir mit der Bundesregierung gut zusammenarbeiten. Es geht nicht um schwarz, rot oder blau, sondern darum welche Anliegen für die Steiermark setze ich beim Bundeskanzler durch“, so Schützenhöfer im ORF-Steiermark-Neujahrsgespräch.

Das Gespräch mit ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer führte ORF-Steiermark-Chefredakteur Gerhard Koch.

„Nicht in alten Blöcken verharren“

Schützenhöfer spricht auch seinen steirischen Regierungspartner, SPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer direkt an und appelliert an ihn "nicht in alten Blöcken zu verharren: „Wir müssen gemeinsam auftreten um bei der Bundesregierung etwas für die Steiermark zu erreichen.“ Die Arbeit mit Schickhofer bezeichnet Schützenhöfer als sehr gut, sein Wunsch sei es, diese Zusammenarbeit fortzusetzen: „Wir müssen überlegen was der Steiermark gut tut und das entsprechend von der Bundesregierung einfordern“, er werde kein schlechtes Wort über Schickhofer verlieren, sagt Schützenhöfer.

Sagt Sebastian Kurz „unverblümt die Meinung“

Zu ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Schützenhöfer einen sehr guten Draht. „Wir arbeiten gut zusammen, wir haben in den Verhandlungen vor der Bildung der Bundesregierung durchaus auch gestritten, in einer ordentlichen Streitkultur muss es auch möglich sein, Dinge auszureden. Sebastian Kurz ist 31 Jahre alt, ich werde in wenigen Wochen 66 Jahre alt, es ist gut wenn die Jungen neue Wege gehen, als Älterer ist es für mich aber auch eine Verpflichtung ihm meine Meinung unverblümt zu sagen“, sagt Schützenhöfer.

Bundesregierung wird es „packen“

Was die neue ÖVP-FPÖ Bundesregierung betrifft sagt Schützenhöfer, am wichtigsten sei es, sich gegenseitig die Wahrheit zuzumuten. Das ambitionierte Programm müsse jetzt abgearbeitet werden. „Das wird schon noch ein steiniger Weg werden, aber ich glaube die werden das packen, weil es gute vertrauensbildende Maßnahmen gegeben hat.“

