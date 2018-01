Auto überschlug sich nach Kollision

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagabend im Bezirk Weiz gekommen. Zwei Autos stießen zusammen, ein Pkw überschlug sich, es gab laut Polizei zwei Verletzte.

Ein 22 Jahre alter Autolenker aus dem Bezirk Weiz war Samstagabend auf der Rechbergstraße zwischen St. Ruprecht und Gleisdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 25 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung in die Gegenrichtung.

Lenker war stark alkoholisiert

Im Bereich Albersdorf-Prebuch kam es dann zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Autos gerieten ins Schleudern, der Wagen des 25-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde laut Polizei schwer verletzt, der zweite Autolenker erlitt leichte Verletzungen.

Beide Männer wurden vom Roten Kreuz an der Unfallstelle versorgt und anschließend in das Spital eingeliefert. Bei beiden Lenkern führte die Polizei Alkoholtests durch. Während der Test bei dem 25-Jährigen keine Alkoholisierung ergab, zeigte er bei dem 22-Jährigen laut Polizei eine starke Alkoholisierung an.