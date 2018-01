Brand in Mehrparteienhaus: Zwei Verletzte

In einem Mehrparteienhaus in Stainach im Bezirk Liezen ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Das Haus musste evakuiert werden, zwei Personen wurden verletzt. Brandauslöser war eine Kerze.

Das Feuer nahm gegen 6.00 Uhr im Bereich der Terrasse einer Wohnung im Erdgeschoss seinen Ausgang. Nachdem es der 54 Jahre alten Bewohnerin nicht möglich war, den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers einzudämmen, rief sie die Einsatzkräfte.

26 Feuerwehrleute eilten zu dem Haus und löschten den Brand - in der Zwischenzeit hatte dieser aber bereits erheblichen Schaden angerichtet und das Stiegenhaus mit Qualm gefüllt. Die Feuerwehren brachten alle Bewohner ins Freie.

Frau und Nachbarin ins Spital gebracht

Neben der 54-Jährigen musste auch eine 28-jährige Nachbarin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Brandursachenermittlung ergab, dass das Feuer wahrscheinlich von einer Kerze in einer Holzlaterne, die auf der Terrasse abgestellt war, seinen Ausgang nahm. In der Wohnung und im Stiegenhaus entstand erheblicher Sachschaden.

Brand in Pflegeheim

Glimpflich ging ein Brand im Pflegeheim Wildon im Bezirk Leibnitz in der Nacht auf Montag aus: Gegen 22.30 bemerkte ein Mitarbeiter einen beißenden Brandgeruch, und stellte fest, dass ein Adventkranz im Büro der Pflegeleitung zu brennen begonnen hatte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, verletzt wurde niemand.