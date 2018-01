Olympische Spiele: Steirer kämpfen um Teilnahme

Am 9. Februar werden in Pyeongchang die Olympischen Winterspiele 2018 eröffnet. Während die einen ihr Ticket schon längst in der Tasche haben, kämpfen die anderen noch um die Teilnahme bei dem sportlichen Saisonhöhepunkt.

Geht man nach den bis jetzt gezeigten Saisonleistungen, dann dürften wohl nur die beiden Alpin-Skifahrerinnen Conny Hütter und Nicole Schmidhofer bereits fix für die Olympischen Winterspiele qualifiziert sein: Hütter feierte mit dem Sieg in der 1. Abfahrt von Lake Louise ein Traumcomeback nach ihrer Verletzungspause und löste damit das Ticket für Pyeongchang.

Schmidhofer als Fixstarterin

Fix mit dabei wird wohl auch Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer sein: Die Lachtalerin erreichte in Lake Louise mit Platz drei im Super G ebenfalls bereits einen Podestplatz, in Val d’Isère konnte sie mit den Plätzen vier und acht ihre gute Form bestätigen.

Mit Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer können sich aber zwei weitere steirische Skifahrerinnen berechtigte Hoffnung auf die Winterspiele machen: Tippler, die verletzungsbedingt erst im November in das Skitraining einsteigen konnte, hat im Super G einen elften sowie einen 14. Platz auf der Habenseite, Siebenhofer wurde in Val d’Isère Neunte, hat damit ein Top-Ten-Resultat.

Ein Bein in Pyeongchang

Ebenfalls bereits mit einem Bein in Pyeongchang steht Katrin Ofner: Die Skicrosserin wurde in der heurigen Weltcupsaison in Arosa sowie im Montafon jeweils Neunte - für die Kobenzerin wären es bereits die dritten Olympischen Spiele, in Sochi ist sie mit Platz sechs knapp an einer Medaille vorbeigerast.

Bei den Snowboardern hofft Sebastian Kislinger, acht Jahre nach Bronze durch Marion Kreiner, in Pjongchang ebenfalls in den Kampf um Medaillen gehen zu können: Er zeigt stark aufsteigende Form - in der Vorwoche wurde er beim Heim-Weltcup in Lackenhof guter Achter.

Keine Skispringer oder Biathleten an der Spitze

Während bei den Skispringern oder auch Biathleten momentan kein Steirer in der Weltspitze mitmischen kann, könnte es für den Nordischen Kombinierer Lukas Klapfer mit einem Ticket für Pyeongchang klappen: Der Eisenerzer hat 2014 in Sotchi mit dem Team die Bronzemedaille geholt, mit einem achten sowie einem 16. Platz im Dezember in der Ramsau hat sich auch der 32-Jährige eine gute Ausgangsposition für ein Ticket geholt.

