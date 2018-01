Küchenbrand in Hausmannstätten

Eine Pfanne mit heißem Fett hat am Montag in einem Einfamilienhaus in Hausmannstätten im Bezirk Graz Umgebung einen Küchenbrand und in weiterer Folge erheblichen Sachschaden verursacht.

Eine 44-jährige Hausbewohnerin hatte die Pfanne auf den Herd gestellt, um gestocktes Fett flüssig zu machen, vergaß beim Verlassen des Hauses aber, den Herd auszuschalten.

Erheblicher Sachschaden

Als die Frau gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten zurückkehrte, bemerkte sie starken Brandgeruch und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Hausmannstätten, Grambach und Kalsdorf konnten den Brand rasch löschen; der Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde niemand.