Diskussion um Organstrafen für Drogendealer

Die Grazer Polizei hat massive Probleme, den Drogenhandel in den Griff zu bekommen. Die Stadt Graz macht jetzt einen neuen Vorschlag, um die Situation zu entschärfen: Straßendealer sollen demnach noch am Tatort eine Geldstrafe bezahlen.

„Wir kommen mit den derzeitigen Methoden nicht gegen die Situation an“, sagt Werner Miedl vom Verein „Gemeinsam Sicher“, der mit der Polizei kooperiert - trotz Kontrollen werde gedealt, was das Zeug hält.

Strafrecht oft wirkungslos

Wird ein Dealer erwischt, ist das Strafrecht anzuwenden - diese Verfahren würden die Steuerzahler aber viel kosten, lange dauern und seien oft wirkungslos, „weil die Täter oft untertauchen, das Gericht bei erstmaligen Übertretungen keine Strafe aussspricht. Sehr viele dieser Anzeigen werden wegen Geringfügigkeit wieder eingestellt“, so Miedl.

Geldstrafe eher abschreckend

Mindergefährliche, aber verbotene Drogen wie etwa Cannabis sollten deshalb vom Strafrecht ins Verwaltungsrecht übergehen - wird gleich bestraft, wäre das für Miedl ein pädagogisch wertvolleres Mittel. So eine Geldstrafe könnte zwischen 50 und 200 Euro betragen; bezahlt der Dealer nicht, komme es zu einer Ersatzfreiheitsstrafe.

Werner Miedl glaubt, dass sich Drogendealer von Geldstrafen an Ort und Stelle eher abschrecken lassen würden: „Dann wird der durchschnittliche Dealer auf einen Schlag einen Zwei- bis Dreitagesverdienst los, und er wird es sich überlegen, ob er sich dem Risiko einer solchen Straftat aussetzt.“ Vorrausetzung dafür, dass die Geldstrafen bei frischer Tat eingehoben werden, ist allerdings ein Geständnis des Dealers - gäbe es das nicht, würde es trotzdem zur Anzeige kommen.

„Nicht bei Dealern, sondern den Süchtigen ansetzen“

Dass Organstrafmandate für Drogendealer das Drogenproblem lösen würden, glaubt der Grazer Präventionsexperte Günther Ebenschweiger nicht - seiner Ansicht nach müsste vielmehr bei den Suchtgiftabhängigen direkt angesetzt werden.

„Es geht um die Abhängigen, das sind die Kranken. Solange ich dort keinen Hebel ansetze, wird es mir nichts nutzen, bei den Dealern verwaltungsrechtlich irgendetwas zu kassieren. Man müsste zeitgleich auch hier in der Prävention etwas umsetzen. Um eine Veränderung herbeizuführen, muss ich mir genau anschauen, woher kommen diese Jugendlichen, warum sind sie in die Sucht hineingeschlittert, und was braucht es vor Ort, in der Schule, in der Region, bei den Jugendlichen generell. Dann kann man die Dealer zurückdrängen, weil es einfach weniger Abnehmer gibt“, so Eberschweiger.

Ob Drogendealer künftig vom Strafrecht ins Verwaltungsrecht übernommen werden könnten, kann freilich nur der Bund entscheiden: Ein solches Vorhaben müsste verfassungsrechtlich geändert werden.