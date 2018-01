Kirchenstatistik: Wieder mehr Eintritte

Die Katholische Kirche hat am Dienstag die Zahlen für 2017 präsentiert: Demnach traten im vergangenen Jahr in der Steiermark österreichweit die meisten Menschen wieder in die katholische Kirche ein und deutlich weniger aus.

Mit 31. Dezember 2017 gab es in der Steiermark 815.350 katholische Bürger - damit sind fast zwei Drittel der Steirer Katholiken. Insgesamt traten 2017 1.430 Personen wieder in die Kirche ein - über 100 mehr als im Jahr davor; auch traten 2017 aus der katholischen Kirche deutlich weniger Menschen aus als noch im Jahr davor, nämlich 9.690. Die Zahlen zeigen aber auch, dass in der Steiermark 2017 fast 48.000 Menschen weniger in der katholischen Kirche Mitglied waren als noch 2012 - mehr dazu in Kirchenstatistik: Katholikenzahl leicht gesunken (religion.ORF.at).

APA/Barbara Gindl

Maßgebliche Faktoren für die Katholikenzahl sind das Verhältnis von Taufen zu Sterbefällen, von Zuzügen zu Wegzügen und von Austritten zu Wiedereintritten. Die sinkenden Austrittszahlen sind laut katholischer Kirche aber auch auf die demographische Entwicklung zurückzuführen, weil ältere Menschen seltener austreten würden.

Konkrete Motive vielfältig und persönlich

Die konkreten Motive für einen Kirchenaustritt seien aber vielfältig und würden von loser Kirchenbindung bis hin zu individuellen und persönlichen Gründen reichen. Aber auch die Motive bei den Wiedereintritten sind sehr unterschiedlich: Viele würden zurückkehren, um ihren Glauben bewusst in der Gemeinschaft der Kirche zu leben. 2018 will die Diözese Graz-Seckau nun verstärkt auf jene eingehen, die keinen Sinn mehr in der Kirchenmitgliedschaft sehen, heißt es.

Link: