Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws in Mureck im Bezirk Südoststeiermark sind am Dienstag drei Personen verletzt worden.

Ein 45-jähriger Obersteirer war mit seinem Pkw auf der L 208 aus Richtung St. Veit am Vogau kommend in Fahrtrichtung Eichfeld unterwegs, als er in einer Kurve einem Reh ausweichen wollte und deshalb sein Fahrzeug nach links verriss.

In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw einer 56-Jährigen - beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuglenker sowie der 29-jährige Sohn der 56-Jährigen wurden verletzt; sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Wagna gebracht.