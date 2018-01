Internationale Drogenbande zerschlagen

Der steirischen Polizei ist ein empfindlicher Schlag gegen die Drogenszene in Graz gelungen: Nach monatelangen Ermittlungen konnte eine 14-köpfige, international agierende Bande zerschlagen werden.

Unter dem Decknamen „Multipower II“ ermittelten die Behörden mehrere Monate lang - jetzt konnten sie der 14-köpfigen Drogenbande das Handwerk legen.

Die Verdächtigen sollen von Graz und Deutschlandsberg aus agiert und auf dem internationalen Drogenparkett mitgespielt haben - dabei spezialisierten sie sich offenbar in großem Stil auf den Handel mit Marihuana.

Länderübergreifende Operation

In einer länderübergreifenden Operation kamen die Ermittler den Verdächtigen auf die Spur - sie wurden laut Innenministerium festgenommen. Details und Ergebnisse der Operation „Multipower II“ will das Innenministerium am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien bekanntgeben.