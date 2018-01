Automarkt hat stark angezogen

Das vergangene Jahr war ein gutes für den Fahrzeughandel: Österreichweit wurden mehr als 350.000 Fahrzeuge neu für den Verkehr zugelassen, und die Steiermark liegt hier im Spitzenfeld.

Mehr als 350.000 neu zugelassene Fahrzeuge bedeuten den höchsten Wert seit 2011, der zweithöchste jemals erhobene. Mit knapp 46.000 Neuzulassungen liegt die Steiermark österreichweit auf Platz zwei, nur im Burgenland wurden im vergangenen Jahr noch mehr neue Fahrzeuge angemeldet - mehr dazu in Starke Zuwächse bei Pkw-Neuzulassungen (news.ORF.at).

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Statistik Austria

Es sei ein sehr gutes Jahr gewesen - die Erwartungen seien bei weitem übertroffen worden, sagt der Obmann des Fahrzeughandels, Klaus Edelsbrunner: „In der Steiermark im speziellen sind wir sogar über dem Österreichschnitt. Bei Neuwagen waren wir bei 7,1 Prozent österreichweit, und in der Steiermark haben wir sogar über neun Prozent eine Steigerung geschafft.“

Gute Konjunktur, Prämien und viele Pendler

Einerseits kurbelt laut Edelsbrunner die gute Konjunktur den Automarkt an, andererseits würden diverse Prämien der Autohersteller locken, sich einen Neuwagen zu kaufen; in der Steiermark gebe es außerdem viele Pendler, auch das wirke sich aus, so der Obmann.

„Es ist natürlich so, dass von der Topografie her die Steiermark doch ein Pendlerland ist, das heißt, es gibt drei Zentren, im Prinzip die drei größeren Städte in der Steiermark, und es wird sehr viel gefahren, und dadurch ist auch die Nachfrage größer, weil die Autos mehr Kilometerleistung haben“, so Edelsbrunner.

Auffallend sei, dass die Neuzulasssungen für Klein-Lkws bis 3,5 Tonnen um zehn Prozent gestiegen sind - das sei ein Indikator, dass es der Wirtschaft gut gehe: Kleinfirmen wie Tapezierer oder Fliesenleger hätten in neue Fahrzeuge investiert.

E-Autos steigen von niedrigem Niveau

Verbrennungsmotoren sind nach wie vor gefragt, wobei mehr Benziner neu zugelassen wurden, bei Diesel-Fahrzeugen gab es ein leichtes Minus. Autos mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb legten stark zu, aber in absoluten Zahlen spielen sie noch kaum eine Rolle: So wurden in der Steiermark im Vorjahr 854 E-Autos angemeldet - das sind nicht einmal zwei Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge.

