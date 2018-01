Falsche Polizisten bestehlen Pensionistin

Die Polizei warnt wieder vor Trickdieben. Unbekannte gaben sich in Leibnitz als Polizisten aus und stahlen einer 94-Jährigen Bargeld.

Mittwochvormittag, gegen 11.00 Uhr läuteten zwei Männer an der Wohnungstür einer 94 Jahre alten Frau in Leibnitz. Sie behaupteten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und sie nach dem Rechten sehen müssten.

Immer Dienstausweis zeigen lassen

Die Täter waren in zivil unterwegs, wiesen sich nicht aus und sprachen laut Aussagen des Opfers Deutsch ohne Akzent. Die Täter fragten die Frau, ob sie Bargeld in der Wohnung hätte und ließen sich dieses auch zeigen. Während sich ein Täter im Vorraum der Wohnung aufhielt und die 94-Jährige ablenkte, stahl der andere das Bargeld. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst mehrere Stunden später und erstattete die Anzeige. Der Rat der Polizei: Lassen Sie sich immer einen Dienstausweis zeigen, auch von Beamten in Uniform.

Landespolizeidirektion Steiermark

Weitere Tipps der Polizei