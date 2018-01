Prozess gegen Pensionistinnenräuber startet

Im Sommer des Vorjahres hat eine Serie von schweren Raubüberfällen auf Pensionistinnen Polizei und Bevölkerung in Graz in Atem gehalten. Ab Freitag muss sich der Verdächtige in Graz deshalb vor Gericht verantworten.

Die unheimliche Serie begann am 30. Juni des Vorjahres und sollte zwei Wochen dauern. Der Täter ging dabei äußerst brutal vor. Die Polizei nahm intensive Ermittlungen auf. Mehr dazu in Überfallserie: Fahndungsfotos veröffentlicht (12.7.2017). Der erste Überfall ereignete sich am 30. Juni 2017. Eine 82 Jahre alte Frau wurde bei dem Überfall schwer verletzt, der Täter raubte ihr eine goldene Halskette und die Geldbörse mit Bargeld. Die Pensionistin erlitt ein Schädelhirntrauma, eine Schädelblutung, Brüche und Hämatome.

Opfer waren wochenlang im Krankenhaus

Eine Woche später das nächste Opfer, wieder hatte es der Täter auf eine ältere Frau abgesehen, wieder richtete er sie schwer zu, wieder stahl er Halsketten und Bargeld. Dann kam es beinahe täglich zu weiteren derartigen Überfällen auf ältere Frauen. Die Opfer waren zwischen 69 und 85 Jahre alt, erlitten unter anderem Schädel- und Gesichtsverletzungen sowie Kieferbrüche und mussten wochenlang im Spital behandelt werden. Die Polizei gründete eine eigene Sonderkommission, 30 zusätzliche Beamte wurden abgestellt, nach dem mutmaßlichen Täter wurde europaweit gefahndet. Mehr dazu in „SoKo Schmuckraub“: Arbeit läuft auf Hochtouren (26.7.2017).

Verdächtiger einschlägig vorbestraft

Schließlich gelang es seine Identität auszuforschen. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Rumänen. Er lebte mit 14 Geschwistern in Rumänien, schloss dort eine Lehre zum Automechaniker ab, rutschte ins Suchtgiftmileu und damit in die Kriminalität ab. So weist er laut Staatswanwaltschaft in Rumänien und auch in Norwegen Vorstrafen wegen Raubes auf, unter anderem auch auf eine Pensionistin. Nachdem er in Rumänien aus der Haft entlassen wurde, fuhr er immer wieder nach Österreich um seine Verwandten in Wien und Graz zu besuchen. Neben mehreren Ladendiebstählen beging er dann auch die schweren Raubüberfälle auf die Pensionistinnen in Graz.

Strafrahmen zwischen fünf und 15 Jahren

Anhand von Hinweisen, Videoaufzeichnungen und Rufdatenerfassungen des Mobiltelefones konnte der Verdächtige schließlich im August des Vorjahres in Rumänien verhaftet werden. Mehr dazu in Verdächtiger in Grazer Schmuckraubserie gefasst(3.8.2017). Er leugnet laut Staatsanwaltschaft Graz die Überfälle. Mehr dazu in „SoKo-Schmuckraub“: Mann nicht geständig (24.8.2017). Der Strafrahmen im Falle einer Verurteilung beträgt zwischen fünf und 15 Jahren.