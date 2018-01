Drogenhändler in Deutschlandsberg ertappt

Im Bezirk Deutschlandsberg hat die Polizei einen 49-jährigen Mann festgenommen, der seit einigen Jahren Drogen hergestellt und verkauft haben soll. Der Mann war teilweise geständig.

Die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen sind schon im Herbst 2017 angelaufen. Er soll seit dem Frühjahr des Vorjahres Cannabispflanzen gezüchtet und daraus Marihuana gewonnen haben. Die hergestellten Drogen soll der Mann an verschiedene Personen im Bezirk Deutschlandsberg verkauft haben.

Mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt

Am 10. Jänner 2017 wurden schließlich drei Örtlichkeiten im Raum Deutschlandsberg von der Polizei untersucht, zu denen der 49-Jährige einen Bezug haben soll. Dabei wurden insgesamt 1,13 Kilogramm getrocknetes Cannabiskraut (Marihuana), zwei Stück XTC-Tabletten, Amphetamine in Form von Speed, Cannabisharz, zwei Waagen und Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro sichergestellt. Laut den Ermittlern soll der Weststeirer in den vergangenen drei Jahren in Summe etwa sechseinhalb bis sieben Kilogramm Marihuana erzeugt haben.

Bei seiner Einvernahme war der Tatverdächtige teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Erst am Mittwoch gab die steirische Polizei einen großen Schlag gegen eine international agierende Drogenbande in der Steiermark bekannt. Mehr dazu in Internationale Drogenbande zerschlagen (10.1.2018).