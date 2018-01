Schon 120 Eingriffe an chirurgischer Tagesklinik

Am Landeskrankenhaus Graz ist am Donnerstag die „Interdisziplinäre Tagesklinik“ feierlich eröffnet worden. Seit Dezember sind hier tagesklinische, chirurgische Eingriffe in zehn Fachdisziplinen möglich. 120 Eingriffe gab es bereits.

Ziel der Tagesklinik ist es, selbst bei chirurgischen Eingriffen nur eine ambulante Behandlung durchzuführen. Patienten kommen in der Früh und können nach erfolgter Operation wenige Stunden danach wieder nach Hause gehen.

Von Hallux-OPs bis zur Brustverkleinerung

Die Behandlungspalette in der interdisziplinären Tagesklinik am Universitäts-Klinikum Graz ist groß. Zehen-Korrekturen werden ebenso durchgeführt wie Brustverkleinerungen, Behandlungen von Bindegewebserkrankungen, Oberlidstraffungen oder tumorchirurgische Eingriffe. Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) sieht in der neuen Tagesklinik nicht nur aus Kostengründen die Zukunft. „Ich glaube, diese Klinik ist ein sehr innovativer Ansatz der auch weltweit im Trend liegt. Es ist für die Patienten einfach angenehm sich kleineren, chirurgischen Eingriffen zu unterziehen und am selben Tag wieder nach Hause gehen zu können. Ich bin sehr froh, dass wir hier in der neuen Chirurgie diese interdisziplinäre Tagesklinik errichten konnten.“

ORF

Patientenorientierte Behandlung

Österreichweit sind die tagesklinischen Behandlungen laut Statistik Austria von 2015 auf 2016 um zehn Prozent gestiegen. Mit der offiziellen Eröffnung der neuen Tagesklinik, sie ist die fünfte Einrichtung dieser Art am Klinikum Graz, trägt die Krankenanstaltengesellschaft Steiermark dieser Entwicklung einmal mehr Rechnung. Spezialisten aus zehn chirurgischen Fachdisziplinen, ausgebildete Pflegepersonen und Mitarbeiter der medizinisch-technischen Dienste sorgen für eine optimale Versorgung der Patienten, sagte Stephan Spendel, Leiter der „Interdisziplinären Tagesklinik“ bei der Eröffnung am Donnerstag: „Für die Patienten ist es eine optimale und moderne Versorgung, weil wer bleibt schon gerne über Nacht im Krankenhaus. Sie kommen gut vorbereitet in der Früh, werden operiert und gehen am Nachmittag oder am Abend wieder nach Hause. Also wir sind sehr patientenorientiert.“

Bis zu 40 Patienten pro Tag

Offiziell nahm die "Interdisziplinäre Tagesklinik am LKH.Universitätsklinikum Graz ihren Betrieb Anfang Dezember auf, bis jetzt wurden bereits 120 Eingriffe durchgeführt. Insgesamt ist die neue Einrichtung mit 23 Betten ausgestattet, pro Tag können rund 40 Personen behandelt werden.