Zwei Autos aus Autohaus gestohlen

In Liezen soll ein 27-jähriger Deutscher am Mittwoch gleich zwei Autos gestohlen haben. Der Mann wurde nach einer Fahndung angehalten und angezeigt.

Der 27-Jährige wollte sich am Mittwoch einen Wagen für eine Probefahrt bei einem Autohaus ausleihen. Als ihm dies jedoch von der Firma verwehrt wurde, dürfte er einen neuen Plan erstellt haben.

Spediteur belogen und Autoschlüssel ergattert

Der Deutsche beobachtete, wie ein Spediteur am Firmengelände des Autohauses von einem LKW Neuwagen ablud. Er gab sich dem Spediteur gegenüber als Firmenangestellter aus und erlangte so den Fahrzeugschlüssel für einen Neuwagen. Damit fuhr er davon. Allerdings endete die Fahrt bereits 500 Meter nach dem Autohaus, da der Tank leer war und die Motorsperre nur 30 km/h zuließ. Der 27-Jährige stellte das Auto ab und ging zu Fuß zurück zum Autohaus.

Noch einmal nahm er einen Neuwagen mit dem selben Schmäh in Betrieb und fuhr damit davon. Aber auch dieses Fahrzeug musste er dann etwa 200 Meter vom Autohaus entfernt abstellen.

Von Polizei zu Fuß auf Autobahn erwischt

Nach einer Fahndung und der Personsbeschreibung des Spediteurs wurde der 27-Jährige von einer Polizeistreife auf der A9 in Fahrtrichtung Linz zu Fuß angetroffen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 27-Jährige zuvor in Rottenmann aus einer offenen Garage zwei Kisten Leergut und einen geflochtenen Korb gestohlen. Diese Waren wurden in unmittelbarer Nähe in seinem eigenen, abgestellten Pkw vorgefunden.

Bei der Einvernahme war der 27-Jährige geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.