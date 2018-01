Arbeiter erleidet schwere Armverletzung

Bei einem Arbeitsunfall in Wörschach im Bezirk Liezen ist am Donnerstagabend ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet mit dem Arm in eine Maschine.

Der Liezener arbeitete am Donnerstagabend in einem Industriebetrieb an einer Glättwalze. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem linken Arm in die Maschine und erlitt schwere Verletzungen.

Durch die Hilferufe des Verletzten wurden Arbeitskollegen aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Der Obersteirer wurde in das Spital eingeliefert. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.