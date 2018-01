Kellereinbruch: Verdächtige festgenommen

Nach einem versuchten Kellereinbruch in Graz-St. Leonhard am Donnerstag sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Männer waren ohne Beute aus dem Mehrparteienhaus geflüchtet und sind nicht geständig.

Kurz nach drei Uhr in der Nacht brachen zwei vorerst unbekannte Männer in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses ein. Nachdem dort der Alarm ausgelöst worden war, wurde der 68-jährige Geschädigte wach und lief in den Keller. Er bemerkte das offenstehende Abteil und zwei unbekannte Personen.

Die Täter ergriffen laut Polizei ohne Beute die Flucht in Richtung Schillerplatz. Nach einer Fahndung wurden ein 21-Jähriger und ein 27-Jähriger von der Polizei angehalten. Bei den Einvernahmen waren die beiden Tatverdächtigen aus Ungarn nicht geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.