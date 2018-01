Überfall auf Grazer Handygeschäft war erfunden

Mitte Dezember hat ein 32-jähriger Grazer Anzeige wegen eines Überfalls in einem Grazer Handy- und Elektrogeschäft erstattet. Nach Ermittlungen der Polizei gestand der Mann jetzt, dass er den Raubüberfall erfunden hat.

Der nunmehr Tatverdächtige aus Graz erstattete am 12. Dezember 2017 Anzeige darüber, an seinem Arbeitsplatz von zwei unbekannten Täter mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und beraubt worden zu sein – mehr dazu in Überfall auf Grazer Innenstadt-Geschäft (12.12.2017). Dabei gab der Mann auch genaue Täterbeschreibungen ab. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte nun dem 32-Jährigen nachgewiesen werden, dass der Überfall nicht stattgefunden hat.

Umfassendes Geständnis

Weiters konnten dem Tatverdächtigen auch Veruntreuungen von elektronischen Geräten und Bauteilen nachgewiesen werden. Bei seiner Einvernahme war der Grazer umfassend geständig und gab Geldmangel als Tatmotiv an.

Er wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung, falscher Beweisaussage vor der Kriminalpolizei und anderen Delikten bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.