Ausbau von e5-Gemeinden angestrebt

In der Steiermark gibt es derzeit 23 Klima- und Energie-Modellregionen, in denen Klimaschutz groß geschrieben wird. Aufholbedarf gebe es aber bei sogenannten e5-Gemeinden - auch, weil es zu wenig Personal dafür gibt.

In ganz Europa machen rund 1.400 Städte und Gemeinden unter dem englischen Namen „european energy award“ mit - hierzulande nennt man das Programm „e5“. Es hilft Gemeinden dabei, Energie effizienter und umweltverträglicher zu nutzen. Vereinfacht gesagt, sammeln Gemeinden für die Umsetzung von Projekten, die zur Erreichung der Klimaschutzziele dienen, Punkte - ähnlich den Hauben in der Gastronomie.

Derzeit zwölf steirische e5-Gemeinden

In der Steiermark läuft das Programm über die Energie Agentur Steiermark - Alfred König leitet die Gemeindebetreuung: „Das Themenfeld ist sehr umfangreich, man kann das gar nicht auf eine Maßnahme beschränken - die Summe an vielfältigen Projekten macht es im Endeffekt aus, was e5 Gemeinden leisten.“

Derzeit gibt es in der Steiermark erst zwölf Gemeinden, die an dem Programm teilnehmen; das heißt, es wurden bereits einige Projekte nach dem e5-Maßnahmenkatalog umgesetzt: „Sie müssen sich in regelmäßigen Abständen einer externen Auditierung unterziehen. Als sichtbares Zeichen des Erfolgs, was sie umgesetzt haben, bekommen sie dann Punkte, in Österreich maximal fünf. In der Steiermark haben wir derzeit zwei Gemeinden – Weiz und Judenburg –, die den höchsten Status einer 5e-Gemeinde erreicht haben.“

Grüne fordern mehr Unterstützung für Gemeinden

Warum es derzeit noch nicht mehr Gemeinden sind, sei schwierig zu sagen. Als einen Grund nennt König: „Dass die Gemeinden sagen, wir haben leider die personelle, zeitliche Ressource nicht, damit wir das Programm ordentlich angehen können.“ Es gehe also um Bewusstseinsbildung. Damit das geschieht, will man heuer mit speziellen Informationsveranstaltungen in die Regionen gehen.

Die sogenannten e5-Gemeinden beschäftigen kommende Woche auch den steiermärkischen Landtag: Die Grünen fordern in einer Initiative, Gemeinden bei der Energiewende verstärkt zu unterstützen, um die Anzahl der e5-Gemeinden zu erhöhen.

