Wintereinbruch: Viele Autofahrer überrascht

Am Sonntag hat auch im Süden der Steiermark mit anhaltenden Schneefällen der Winter neuerlich Einzug gehalten. Fast unerwartet für viele Autofahrer, die sich auf veränderte Bedingungen auf den Straßen einstellen mussten.

Schon während der Nachtstunden hatte der Schneefall in der südlichen Steiermark und damit auch im Raum Graz eingesetzt - und über den Tag angehalten.

Nicht mit Schnee am Auto losfahren

Nicht alle Autos erwiesen sich technisch optimal ausgerüstet für den Wintereinbruch. Und nicht alle Autofahrer verhielten sich entsprechend der Witterungsverhältnisse. „Man muss unbedingt, bevor man das Fahrzeug in Betrieb nimmt, das Fahrzeug vom Schnee befreien. Und beim Fahren sollte man ausreichend Abstand einhalten, weil ich weiß ja nicht, ob das vor mir fahrende Fahrzeug nicht schneller zum Stillstand kommt als meines“, so Franz Kleewein vom ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum in Lang/Lebring.

ORF

ORF

Richtige Reifen und exponierte Stellen

Im Fahrtechnikzentrum wurde auch am Sonntag das Fahren bei winterlichen Bedingungen trainiert. Es gibt einiges, was für Autofahrer bei winterlichen Fahrverhältnissen zu beachten ist. „Grundsätzlich sind die gesamten exponierten Straßenstellen sehr rutschig, sehr gefährlich. Es kann auch zu Glatteisbildung kommen. Und mit unserer situativen Winterreifenpflicht ist es ja so, dass das Fahrzeug, das derzeit unterwegs ist, Winterreifen drauf haben soll oder muss. Bei den Reifen müssen wir darauf achten, dass sie nicht nur M und S sondern auch die Bergspitze und den Schneekristall drauf haben“, so Kleewein.

Vollbremsung

Wer trotz guter Winterreifen ins Schleudern gerät der sollte - wenn vorhanden - auf die Kupplung steigen, gegenlenken und gegebenenfalls eine Vollbremsung einleiten, raten die Experten.