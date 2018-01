Zahlreiche Unfälle auf Schneefahrbahnen

Die Schneefälle am Sonntag und Montag haben zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. In der Oststeiermark rutschte ein Lkw trotz Schneeketten von einer Landesstraße, in der Obersteiermark kam es zu Frontalzusammenstößen.

Zwei Verletzte forderte die frontale Kollision von zwei Autos Montagfrüh in Neumarkt im Bezirk Murau. Laut Polizei verlor eine 17-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in den entgegenkommenden Wagen einer 67-Jährigen. Die beiden Lenkerinnen aus dem Bezirk Murau wurden in die Krankenhäuser Friesach und Judenburg gebracht, die 67-Jährige erlitt schwere, die 17-Jährige leichte Verletzungen. Der zweite Frontalzusammenstoß ereignete sich Sonntagabend in Kapfenberg. Zwei Fahrzeuge stießen aus unbekannter Ursache auf der Parschlugerstraße zusammen, drei Insassen wurden verletzt.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Ein Verletzter bei Straßenbahn-Unfall in Graz

In Graz wollte knapp vor Mitternacht ein 64-jähriger Autolenker die Kreuzung von Jakominigasse und Conrad von Hötzendorf-Straße überqueren. Der Fahrer einer Tram war mit seiner Garnitur vom Jakominiplatz kommend Richtung Süden unterwegs, die Fahrzeuge krachten ineinander. Der Autofahrer wurde ins LKH Graz gebracht. Bei der Befragung gaben beide an, dass die Ampelanlage auf Grün gezeigt habe. Der Straßenbahnfahrer und die Insassen blieben unverletzt, der Autolenker wurde leicht verletzt.

Zahlreiche Unfälle auch in der Oststeiermark

In Aschau im Bezirk Südoststeiermark kam Montag in den frühen Morgenstunden ein 12 Tonnen schwerer Lkw trotz Schneeketten von der Landesstraße ab. Das Schwerfahrzeug musste mit einer Seilwinde auf die Straße zurückgezogen werden.

Feuerwehr St. Stefan/Rosental

Auch in den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz, Leibnitz, Voitsberg und Hartberg-Fürstenfeld mussten Feuerwehren zu zahlreichen Bergungen ausrücken, da aufgrund von Schneeglätte mehrere Autos von den Straßen rutschten oder nicht weiterkonnten.

Kettenpflicht für Lkw auf vielen Bergstraßen

Auf einigen Bergstraßen in der östlichen Obersteiermark bzw. Oststeiermark herrschte Kettenpflicht für Lkw, so etwa auf der Mariazeller Straße (B20) zwischen Seewiesen und Gollrad sowie auf der Breitenauer Straße zwischen Pernegg und Birkfeld über das Straßegg. Dies galt auch für die Niederalpl Landesstraße (L113) zwischen Mürzsteg und Wegscheid und die Teichalm Landesstraße (L320) zwischen St. Erhard und Fladnitz.