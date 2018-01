Zehn Millionen Euro für bessere Luftqualität

Im vergangenen Jahr hat das Land Steiermark rund zehn Millionen Euro an Förderungen für den Umstieg auf erneuerbare Energien bereitgestellt. Diese Förderungen gibt es auch wieder für 2018, vor allem für neue Heizkessel und E-Mobilität.

Mit zehn Millionen Ökoförderung pro Jahr steht die Steiermark laut Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) sehr gut da. Es gebe eine breite Palette, damit die Bevölkerung auf umwelt- und energieeffiziente Systeme umsteige. In den vergangenen Jahren hätten vor allem Einfamilienhausbesitzer Förderungen in Anspruch genommen, so Lang - heuer wolle man Mieter im Wohnbau ansprechen:

„Wir wollen es vor allem auch im Geschoßbau schaffen, dass dort nicht effiziente Heizsysteme getauscht werden, dass effiziente umweltfreundliche Heizsysteme eingebaut werden. Wenn man das auf die Mieter aufteilt, können wir den Einzelnen fördern, indem er sich letztendlich Betriebskosten in Form von Heizkosten erspart.“

Großes Potenzial sieht Lang auch bei Photovoltaik-Anlagen im Geschoßwohnbau, weil hier aufgrund der Novellierung des Ökostromgesetzes jetzt auch Förderungen möglich sind.

Hohe Förderungen für moderne Heizanlagen

Generell steht heuer der Umstieg auf neue Heizanlangen im Mittelpunkt. Das Angebot für die Kesseltauschförderung werde deutlich erhöht, sagte die Leiterin des Referats Sanierung und Ökoförderung Simone Skalicki bei der Präsentation des Programms am Montag: „Die Förderungen sind sehr attraktiv. Also wenn man eine Biomasseheizung beispielsweise mit 25.000 Euro ansetzt und ich bekomme 3.000 bis 4.000 Euro Förderung, dann ist das doch ein beträchtlicher Anteil.“

Bis zu 5.000 Euro Förderung für E-Fahrzeuge

Neben modernen Heizanlagen spielt der weitere Ausbau der E-Mobilität eine große Rolle. Landesrat Anton Lang appellierte zur Nutzung dieser umweltschonenden Verkehrsform: „Zur Bundesförderung von 4.000 Euro gibt es vom Land Steiermark zusätzlich noch 1.000 Euro dazu.“

