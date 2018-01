Leiche in Grazer Müll: Prozessauftakt

Im vergangenen Frühling haben Mitarbeiter eines Grazer Müllentsorgungsbetriebs die Leiche eines 58 Jahre alten Slowaken gefunden. Ab Dienstag müssen sich vier Landsleute des Toten wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Die Tat soll sich in einem Wiener Hotel ereignet haben, daher geht der Prozess ab Dienstag auch in der Bundeshauptstadt über die Bühne. Aufgetaucht war die Leiche des Opfers im März des Vorjahres dann aber in Graz - mehr dazu in Leiche in Müll weist schwere Halsverletzung auf (23.3.2017) und Leiche in Müll: Vier Verdächtige in Haft (29.6.2017).

Mord im Streit, Leiche in Müllcontainer entsorgt

Das Opfer und seine Landsleute waren obdachlos; sie gingen betteln und mieteten sich mit dem erhaltenen Geld häufig gemeinsam ein Hotelzimmer - so auch am 17. März des Vorjahres. Damals hatten sie in einem Hotel im 15. Wiener Gemeindebezirk eingecheckt - es wurde Alkohol konsumiert, und dann kam es zum Streit.

Bei dieser Auseinandersetzung sollen die vier Slowaken den 58 Jährigen getötet haben - der Gerichtsmediziner stellte später schwere Verletzungen am Hals fest. Im Hotelzimmer konnten alle offensichtlichen Spuren beseitigt werden, das Reinigungspersonal bemerkte nichts. Der Leichnam wurde in einem Müllcontainer entsorgt.

Angeklagte belasten sich gegenseitig

Fünf Tage später machten Mitarbeiter einer Grazer Müllentsorgungsfirma den grausamen Fund. Die Ermittlungen brachten die Grazer Polizisten dann nach Wien: Über Notschlafstellen, wo das Mordopfer häufig übernachtete, kamen die Beamten auf ein slowakisches Paar.

Bei den Befragungen kamen zahlreiche Ungereimtheiten zu Tage, auch eine Fülle von Spuren und Indizien führte schließlich zu einem europäischen Haftbefehl gegen die beiden - sie konnten von Zielfahndern in ihrer Heimat festgenommen werden, ebenso die beiden Mittäter. Seither belasten sich die vier Angeklagten gegenseitig. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.