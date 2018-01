Überfall auf 17-Jährigen in Kalsdorf

In Kalsdorf im Bezirk Graz-Umgebung ist offenbar ein Jugendlicher überfallen worden. Das Opfer hat angegeben, von zwei Tätern angegriffen worden zu sein. Sie hätten aber ohne Beute die Flucht ergriffen.

Den Angaben des 17-Jährigen zufolge näherten sich die Unbekannten von hinten. Einer der beiden packte den Jugendlichen von hinten am Hals, fixierte ihn und forderte mit den Worten „Geld her!“ die Herausgabe von Bargeld. Der zweite Unbekannte soll das Tatgeschehen nur beobachtet haben. Der 17-Jährige konnte sich in der Folge mit einem Faustschlag sowie einem Fußtritt gegen den Angriff wehren, weshalb die Unbekannten ohne Beute die Flucht ergriffen. Der 17-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht am Handgelenk verletzt.

Fahndung nach zwei jungen Männern

Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Tätern. Laut dem Opfer sind beide etwa 16 bis 20 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Der eine war eher schmal gebaut und mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Haube bekleidet. Der andere hatte eine muskulöse Statur, trug eine schwarze Jacke und einen roten Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kalsdorf unter der Telefonnummer 059133 6142.