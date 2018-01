Junge Österreicher greifen verstärkt zu Bio

Bio-Produkte liegen weiter voll im Trend - der Umsatz ist in den vergangenen Jahren um 37 Prozent gestiegen. Wie eine steirische Studie jetzt zeigt, greifen auch immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene in die Bio-Regale.

Die Landwirtschaftliche Schule Raumberg-Gumpenstein befragte 1.000 Österreicher im Alter zwischen 15 und 25 Jahren über ihren Umgang mit Bio-Lebensmitteln und es zeigte sich dabei, dass Junge Bio eine hohe Wertschätzung entgegenbringen - vor allem jene, die sich gesund ernähren, wenig bzw. kein Fleisch essen und weniger gerne Fast-Food konsumieren.

Neun von zehn gaben an, sie würden sich für die Herkunft ihrer Lebensmittel interessieren. Acht von zehn sagten, sie ernähren sich gesund und fast ebenso viele sagten, sie kochen gerne selbst und würden daher Wert auf qualitätsvolle Lebensmittel legen. Am ehesten kaufen junge Menschen demnach Obst und Gemüse in Bio-Qualität. Bei Süßigkeiten und Getränken ist das Interesse an Bio geringer.

Angesprochen auf die Aspekte, die den jungen Menschen bei Bio-Qualität wichtig sind, sagten die meisten, Tiere sollten genügend Auslauf im Freien haben. Schönes Aussehen der Lebensmittel ist hingegen den wenigsten ein Anliegen. Auch wenn Bio noch etwas teurer ist als herkömmlich produzierte Lebensmittel, wollen 60 Prozent künftig mehr Bio-Produkte kaufen - und die meisten gaben an, für gute Qualität auch bereit zu sein mehr zu bezahlen.

