55-Jähriger tot in Graben gefunden

Ein 55-Jähriger ist am Mittwochvormittag tot in einem wasserführenden Graben in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gefunden worden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Ein Firmeneigentümer hatte den Toten gegen 9.00 Uhr an seiner Grundstücksgrenze entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Ersten Informationen zufolge war der 55-Jährige am Vorabend noch lebend gesehen worden - seine Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Obduktion angeordnet

Hinweise auf Fremdverschulden gab es vorerst keine. Derzeit geht die steirische Polizei von einem Unfall bei dem wasserführenden Graben in Buch-St. Magdalena aus, dennoch wurde eine Obduktion angeordnet.