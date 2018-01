Best Ager könnten Immobilienmarkt aufmischen

Die Best Ager im Alter von 45 plus werden eine immer wichtigere Konsumentengruppe - auch für die Immobilienwirtschaft: Wie eine aktuelle Studie zeigt, sind zwei Drittel der Steirer bereit, im Alter zu übersiedeln.

36 Prozent der Steirer sind aktuell zwischen 45 und 69 Jahre alt - diese Menschen im besten Alter werden künftig den Immobilienmarkt stark aufmischen. Davon geht eine aktuelle Studie aus, die nun bei der Häuselbauermesse in Graz präsentiert wurde.

Umzug kurz vor oder im Ruhestand

Für 67 Prozent der österreichweit mehr als 600 Befragten ist eine Veränderung der Wohnsituation kurz vor oder während des Ruhestandes vorstellbar. Die Gründe seien vielfältig, sagte Studienautorin Claudia Brandstätter: „Etwa, dass die derzeitige Wohnsituation nicht genau das bietet, was man sich als ideal vorstellt - sei es Ruhe, Infrastruktur, sei es, dass man alles zu Fuß erledigen kann, überschaubare Größe, nicht zu viel Zeitverlust zur Pflege der Immobilie - und das fehlt manchen derzeit stark.“

Besser verdienend, Eigenmittel, Finanzierung

Die Gruppe der 45- bis 69-Jährigen wächst - darauf werde auch die Immobilienwirtschaft reagieren müssen, so Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank - sie gab die Studie in Auftrag. Die ältere Generation an Hausbauern oder Wohnungskäufern unterscheide sich von der jüngeren, so Schaller: „Meist gibt es vorhandene Eigenmittel. Und es ist meist so, dass diese Bevölkerungsgruppe auch im Erwerbsleben steht und wahrscheinlich besser verdienend ist, als sie es 20 Jahre davor war. Auf der anderen Seite werden die Finanzierungsformen darauf abgestellt, das dieses Erwerbsleben irgendwann in die Pension übergeht.“

„Wo das Wohnen am Schönsten ist“

Auch wenn die Wohnsituation derzeit passt, kann sich der Großteil der Best Ager vorstellen, in eine neue Immobilie zu investieren. Diese solle dann möglichst wertbeständig sein, sagte Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien Steiermark: „Best Ager zieht es dahin, wo das Wohnen am Schönsten ist, also wo sich Stadt und Land treffen - das sind die Grüngürtel um die Städte herum, aber auch gut entwickelte Ortschaften. Natürlich kostet das was, aber Best Ager sind in der Lage, sich diese Wohnträume tatsächlich zu erfüllen.“

Die Nachfrage nach Immobilien dürfte aufgrund der anhaltend niedrigen Kreditzinsen auch 2018 ungebrochen sein, hieß es von Raiffeisen.