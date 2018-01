Unfall: Autolenker nach Tagen tot aufgefunden

Ein Autofahrer ist Donnerstagabend in Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung tot aufgefunden worden. Der 82-Jährige war mit seinem Pkw - laut Polizei wahrscheinlich schon am Dienstag - rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 82-Jährige bewohnte alleine ein abgelegenes Einfamilienhaus in Großstübing. Nachdem sein in Wien lebender Sohn den 82-Jährigen bereits seit Dienstag telefonisch nicht erreichen konnte, ersuchte er einen Freund der Familie, beim Haus seines Vaters Nachschau zu halten - dieser fand dann Donnerstagabend unweit vom Haus entfernt den abgestürzten Pkw des Pensionisten.

Rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt

Laut Polizei dürfte der 82-Jährige bereits am Dienstag auf einer abgelegenen, schneeglatten Straße von der Fahrbahn abgekommen und einen steilen Abhang etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt sein; der Pkw dürfte sich dabei mehrmals überschlagen haben und wurde schließlich von einem Baum gestoppt.

An Unfallstelle gestorben

Der Pensionist wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und konnte keine Hilfe mehr rufen - er starb an der Unfallstelle. Der tote Steirer wurde von der Feuerwehr Großstübing mit einer Seilwinde aus dem unwegsamen Gelände geborgen und von der Staatsanwaltschaft Graz zur Bestattung freigegeben.