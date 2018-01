SSI Schäfer: Neues IT-Schulungszentrum kommt

Mit einem neuen Schulungszentrum in Friesach bei Graz schafft das Lager- und Logistikunternehmen SSI Schäfer neue Arbeitsplätze - und zwar hauptsächlich für IT-Fachkräfte. 2019 soll eröffnet werden.

Insgesamt 170 neue Arbeitsplätze will SSI Schäfer am Hauptstandort Friesach in dem neuen Zentrum schaffen und zwar für Fachkräfte im Firmenbereich IT-Solutions, der Teil der SSI Schäfer Gruppe ist.

In der Steiermark arbeiten rund 2.000 Menschen bei der SSI Schäfer-Gruppe an den beiden Standorten Friesach und Graz.

Standort stärken

Damit will der Logistikspezialist seine IT-Kompetenz aber auch den Wirtschaftsstandort stärken. In dem Gebäude sollen Büro- und Schulungsräume aber auch ein großer Serverraum entstehen. Bereits jetzt zählt der IT-Spezialist in Österreich und Deutschland rund 700 Mitarbeiter. Gegründet wurde das Unternehmen vor 35 Jahren in einer Studentenwohnung. Mittlerweile sei man führender Softwareanbieter, hieß es.

Mehrere Pläne

Im Fokus stehen in den kommenden Jahren die Anwendung von Simulationstechnologien aber auch die Integration von sogenannten Smart Devices - etwa künstliche Intelligenz - oder der Einsatz von Sprachsteuerung in den Logistikanlagen.

