Kickl: Ideen und Zahlen zu Grenzschutz

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will den Grenzschutz verbessern und eine eigene Grenzschutzeinheit der Polizei einrichten. Wie wichtig der Grenzschutz ist, zeigen laut Kickl die Aufgriffszahlen an den steirischen Grenzübergängen.

Im Vorjahr wurden von der Polizei in der Steiermark 1.146 illegale Einwanderer aufgegriffen und den zuständigen Behörden übergeben. Im Vergleich mit dem Jahr 2016 ist das ein Rückgang um fast zwei Drittel.

Lageänderung und Maßnahmen

Das habe allerdings, so die Polizei, vor allem mit der geänderten Situation in Europa zu tun, wo insgesamt deutlich weniger Flüchtlinge angekommen sind. Aber auch die verstärkten Schwerpunktmaßnahmen der Polizei an den Grenzen und im Hinterland hätten zu diesem Rückgang geführt, zeigte sich der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner überzeugt. Und auch in Zukunft werde man die Schwerpunktmaßnahmen beibehalten und konsequent auf allen Verkehrswegen kontrollieren.

Kickl will Bereitschaftstruppe

Dazu will Innenminister Herbert Kickl auch eine eigene Grenzschutzeinheit aufbauen. Diese Bereitschaftstruppe der Polizei soll im Bedarfsfall innerhalb weniger Stunden sowohl Sperren als auch Kontrollen an Österreichs Grenzübergängen errichten können. Bereits vor zwei Jahren hat man bei der Polizei mit einem Schnell-Lehrgang begonnen, zusätzliche Kräfte für den Grenzeinsatz auszubilden. Bis jetzt haben österreichweit 956 Personen diese Ausbildung absolviert. Sie stehen also zusätzlich für einen Einsatz an der Grenze zur Verfügung.